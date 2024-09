Die Berufsfeuer hat am Dienstagmorgen in Mallorcas Metropole Palma gleich zweimal ausrücken müssen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, erlitten bei Bränden in Wohngebäuden insgesamt acht Personen zum Teil erhebliche Rauchvergiftungen.

Nach Behördenangaben brach das erste Feuer gegen 4 Uhr in einer gemeinschaftlichen Tiefgarage in der Carrer Margarita Retuerto im Ortsteil Cala Major aus. Dabei zerstörten die Flammen ein abgestelltes Fahrzeug völlig, vier weitere Autos wurden durch die Hitze- und Rauchentwicklung beschädigt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sah sich die Einsatzleitung gezwungen, das dreistöckige Wohngebäude zu evakuieren. Während die Mehrheit der Bewohner das Haus selbstständig verlassen konnte, mussten drei ältere Frauen von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden. Eine der Seniorinnen habe mit Symptomen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, so die Zeitung weiter. Etwa zwei Stunden später ereignete sich in einem Wohnblock in der Carrer Cotlliure im Stadtviertel Cas Capiscol ein weiterer Brand. Diesmal war Medienberichten zufolge ein Müllhaufen in Brand geraten. Fünf Anwohner, teilweise mit Mobilitätsproblemen, erlitten eine Rauchvergiftung und wurden vor Ort von den Rettungskräften versorgt. Einsatzkräften gelang es, die Flammen im Treppenhaus schnell zu löschen und größere Schäden am Gebäude zu verhindern. Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen. Im zweiten Fall wird eine gezielte Brandstiftung nicht ausgeschlossen.