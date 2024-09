Das Wetter auf Mallorca wundert viele: War es zunächst viel zu frisch für September, so stiegen die Nachttemperaturen jetzt auf über 20 Grad. Wie eigentlich im Juli und August üblich, musste sich manch einer seiner schon ausgepackten Decke entledigen. In der Nacht zum Mittwoch war es mit 21,4 Grad am Leuchtturm von Cala Rajada am wärmsten, in der Nacht zum Donnerstag schwitzte man auch in Palma ein wenig.

Dass Herbst ist, spürt man momentan am Tag ebenfalls nicht: Am Mittwoch wurde in Pollença sogar knapp die 30-Grad-Marke gerissen, auch in Artà (9,4 Grad), Port de Pollença (29,7 Grad), und Muro (28,6 Grad) war es sommerlich warm. Die aktuelle Wärme hält sich aber nicht allzu lange: Am Wochenende soll das Quecksilber nachts steil auf nur noch 15 bis 16 Grad fallen, am Tag werden dann nicht mehr als 25 Grad drin sein. Jedoch bleibt es bis auf Weiteres schön sonnig. Ein erneutes Tiefdruckgebiet ist bislang nicht in Sicht. September und Oktober gelten mit als die schönsten Monate des Jahres auf Mallorca. Das Meerwasser ist mit 25 bis 26 Grad noch erträglich warm, die Luft erhitzt sich mitunter immer mal wieder auf knapp unter oder knapp über 30 Grad.