Der Herbst hat in diesem Jahr früher als gewöhnlich auf Mallorca Einzug gehalten. Üblicherweise ist der September noch ein Monat mit sommerlichen Temperaturen, tropischen Nächten und Hitzewellen. Stattdessen ist es schon ziemlich abgekühlt – tagsüber und auch nachts. Der Sommer auf Mallorca ist aber noch nicht vorbei. Ein Blick auf die Aussichten des staatlichen Wetterdienstes Aemet zeigt: Badewetter mit viel Sonnenschein und mehr als 30 Grad wird in den kommenden Tagen zurückkehren.

Für Dienstag sind die Wetterwarnstufen schonmal herunter korrigiert worden. War erst noch die ganze Insel in Gelb getaucht, sind jetzt nur noch der Norden, Nordosten sowie das Tramuntana-Gebirge betroffen. Zwischen 10 und 18 Uhr am Dienstag kann es weiter Starkregen und Gewitter geben. Der Rest Mallorcas ist stellenweise unter bewölktem Himmel wach geworden, anhaltende Schauer soll es aber nicht mehr geben.

Ab Mittwoch geht es mit dem Wetter stetig aufwärts. Zwar kann es noch ein wenig wolkig sein, aber insgesamt wird sich die Sonne häufiger durchsetzen können. Dazu sind im Norden Mallorcas in Pollença 30 Grad angekündigt. 27 Grad werden in Campos und Calvià erwartet, 28 Grad in Palma de Mallorca und Maria de la Salut.

Danach sollen die Werte noch weiter anziehen: Laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet könnten es am Donnerstag rund um Pollença und Alcúdia sogar bis 32 Grad werden. Vor allem am Donnerstagnachmittag gibt es dazu Sonne satt. In der Inselmitte um Sa Pobla herum sind 30 Grad angekündigt, Palma de Mallorca soll 28 Grad schaffen.

Insgesamt sieht es aber aus, als werde das Wetter eher unbeständig bleiben. Ab Samstag soll es wieder kühler werden, auch neue Regenfälle sind nicht ausgeschlossen. In den vergangenen Tagen sind auch die Wassertemperaturen im Balearen-Meer schon merklich kühler geworden. Am Dienstagmorgen sind 24,7 Grad in der Bucht von Palma de Mallorca gemessen worden. Vor Andratx waren es 24,4 Grad.

Am Dienstag hatte es Gewitter und Starkregen auf Mallorca gegeben, vor allem im Südwesten der Insel kam es zu Überschwemmungen. In Santa Ponça und in Magaluf waren ganze Straßen geflutet. Am Airport von Palma de Mallorca mussten am Dienstagnachmittag zeitweise die Landungen ausgesetzt werden. Die meisten Regenmengen gingen auf der Insel Cabrera nieder, sowie am Airport und der Balearen-Universität in Palma.