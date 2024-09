Die Fassade und Tore des historischen Bahnhofs Tren de Sóller in Palma de Mallorca werden ab sofort von Graffiti gesäubert. Das Wasserversorgungsunternehmen "Emaya" übernimmt alle Kosten, damit alles wieder etwas ansehnlicher wirkt. Die Reinigung erfordert großes Fingerspitzengefühl, da die Sandstrahler die Oberflächen des alten Gemäuers leicht zerstören können.

Für die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Bauwerk musste als Erstes eine Genehmigung eingeholt werden. Nach dem Grünen Licht vor zwei Wochen machte sich ein auf Kulturdenkmäler spezialisiertes Unternehmen an die Arbeit. Restauratoren und Gutachter sind anwesend und achten darauf, dass die ursprünglichen Beschaffenheiten und Strukturen nicht beschädigt werden.

Die Oberflächen des Bauwerkes aus dem Jahre 1907 werden zunächst mit einer Art Anti-Graffiti-Substanz bearbeitet, die die Wartungsarbeiten erleichtern sollen. Eine Säuberung kostet pro Quadratmeter 50 Euro. Der Stadtrat für Umwelt LLorenç Bauzà erklärte, dass Emaya bereits 3500 Graffitis dieses Jahres beseitigt habe. Das sei aber noch nicht alles: Am Mittwoch betonte Bauzá vor den Medien: "Aktionen wie die am Bahnhof von Sóller werden künftig auch an anderen Orten der Stadt durchgeführt."

Der historische Zug Tren de Sóller" fährt Touristen mehrmals am Tag von Palma nach Sóller und zurück. Während der Fahrt können die Reisenden die malerischen Ausblicke auf die Landschaft und das Tramuntana-Gebirge genießen. Die Bahn ging 1912 in Betrieb und ermöglichte den Einheimischen, von Sóller nach Palma zu reisen. Damals zogen noch Dampfloks die Züge.