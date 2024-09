Fast genau vor fünf Jahren war in Colònia de Sant Jordi wie in der Nacht zum Donnerstag ebenfalls eine deutsche Frau ermordet worden, und das ebenfalls durch ihren Lebensgefährten. Spanische Medien gaben den Namen des Opfers damals mit Veronika H. an.

Der Täter – ein Spanier namens Celestino R. – wurde von diversen Zeugen nahe dem Tatort in der Avenida Primavera des Badeortes mit einer Stichwaffe in der Hand gesehen. Er ließ sich widerstandslos von Polizisten festnehmen. Ähnliche Nachrichten Im Südosten von Mallorca: Mann zertrümmert Schwiegermutter mit Axt den Schädel Mehr ähnliche Nachrichten Die Katzenliebhaberin hatte jahrelang in dem Küstenort gelebt und wurde von ihren Nachbarn als „sehr nett“ beschrieben. Der Mann – ein ehemaliger Obdachloser – war erst wenige Wochen vor dem Mord bei ihr eingezogen und galt in Colònia de Sant Jordi als umtriebiger Alkoholiker. Der aus Granada stammende Spanier gestand die Tat und wurde in einem aufsehenerregenden Prozess zu 20 Jahren Haft verurteilt. Als Begründung für das Verbrechen gab Celestino R. an, dass Veronika H. ihn "verrückt" gemacht habe.