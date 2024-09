Spätsommerlich hohe Temperaturen um 29 Grad erfreuen die Menschen auf Mallorca am Freitag. Bei wenig Wind waren Strandbesuche problemlos möglich, zumal das Meerwasser mit 25 bis 26 Grad noch geradezu angenehm warm ist.

Doch das Wetter soll sich in den kommenden Tagen ändern: Zwar lacht die Sonne weiter vom Himmel, doch ein eher frischer Nordwind drückt die Werte zum Wochenende auf lediglich noch 25 bis 26 Grad – für ost- und nordseegewöhnte Deutsche noch mehr als genug, die Mittelmeerstrände mit ihrer Anwesenheit zu behren.

Die sonnige Phase kann auch in der neuen Woche konstatiert werden, doch am Mittwoch soll sich der Himmel beziehen, die Regenwahrscheinlichkeit soll auf 65 Prozent steigen. Ob es ich bei der prognostizierten Eintrübung um ein neues Regengebiet der unangenehmeren Art handeln wird, ist allerdings noch völlig unklar.

Der Donnerstag gestaltete sich für Ende September regelrecht warm: An mehreren Orten wurde die 30-Grad-Marke gerissen, etwa in Pollença (33 Grad), Muro (30,1 Grad), Banyalbufar (30,9 Grad) und dem Leuchtturm von Cala Rajada (30,6 Grad). Auch in höheren Lagen der serra de Tramuntana war es bei deutlich über 20 Grad mild.