Starke Windböen haben ein Segelschiff am frühen Samstagmorgen auf einige Felsen vor Formentera, der Nachbarinsel von Mallorca, auflaufen lassen. Das Boot geriet in Schräglage und wurde von Wellen überspült. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung handelte es sich um eine etwa 15 Meter lange Yacht. Die Felsen befinden sich unmittelbarer Nähe zum Strand Es Caló.

Anwohner bemerkten gegen 5 Uhr morgens das in Not geratene Boot. Sie alarmierten sofort die Hilfskräfte. Die Yacht war von einem Mann gesteuert worden, der in einer aufgeblasenen Rettungsinsel vorgefunden wurde. Der Franzose wurde mit Unterkühlungen ins Krankenhaus von Formentera gebracht.

An den Rettungsarbeiten nahmen Kräfte von Guardia Civil und Lokalpolizei teil. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Zwischen Ibiza und Formentera finden sich nicht wenige gefährliche Felsen, und das nicht nur in Küstennähe. Skipper sind angehalten, dort besonders vorsichtig unterwegs zu sein.

Das Meer ist derzeit immer mal wieder recht unruhig. Stille Phasen wechseln sich anders als im Hochsommer schnell mit rauen Perioden samt hoher Wellen ab. In den vergangenen Tagen galt wegen unruhiger See mehrfach die Warnstufe Gelb.