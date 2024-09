Am Strand des Ferienortes Cala Bona im Osten von Mallorca sind viele Badegäste Zeugen eines verstörenden Dramas geworden. Eine 74-jährige Frau hatte beim Baden einen Schlaganfall erlitten und war fast ertrunken. Sie musste laut dem Internetdienst www.cronicabalear.es von Rettungsschwimmern aus dem Wasser gezogen werden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 15 Uhr.

Die britische Rentnerin konnte durch schnell herbeigeeilte Hilfskräfte stabilisiert werden und wurde ins Krankenhaus von Manacor gebracht. Es wurde unter anderem festgestellt, dass sie an Asthma litt. Ihr musste Sauerstoff zugeführt werden.

Cala Bona befindet sich nördlich des beliebten deutschen-Dorados Cala Millor und verfügt über einen idyllischen Yachthafen. Vor allem besser situierte Briten verbringen dort wie auch in dem im Inselnorden gelegenen Ort Port de Pollença seit vielen Jahrzehnten ihre Urlaube.

Badeunfälle kommen in der Saison auf Mallorca immer wieder vor. Manchmal überschätzen Touristen ihre Kräfte und kommen gegen den Wellengang nicht an, andere geraten in tückische Strömungen, wiederum andere springen in zu flaches Wasser.