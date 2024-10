Am Montagmorgen hat sich an der Playa del Toro (nahe Santa Ponça) ein schwerer Zwischenfall ereignet, bei dem eine 79-jährige Frau beim Schwimmen im Meer vor Mallorca einen Herzstillstand erlitt. Das meldet das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear". Die vor Ort stationierten Rettungsschwimmer reagierten umgehend und zogen die Frau über eine Rampe im Hafen von Port Adriano aus dem Wasser.

Im Rahmen des standardisierten Rettungsprotokolls wurden sofort die entsprechenden Rettungsdienste alarmiert. Einheiten der Guardia Civil, der örtlichen Polizei, ein Rettungsboot sowie ein VIR-Fahrzeug (Schnelle Eingreiftruppe) trafen schnell am Einsatzort ein.

Umfassende Wiederbelebungsmaßnahmen am Strand

Das Rettungsteam leitete umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die insgesamt 40 Minuten andauerten. Erst als der Rettungswagen eintraf, gelang es, den Puls der Frau zu stabilisieren. Die Patientin wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Hospital Universitario Son Espases verlegt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Badeunfälle kommen in der Saison auf Mallorca immer wieder vor. Manchmal überschätzen Touristen ihre Kräfte und kommen gegen den Wellengang nicht an, andere geraten in tückische Strömungen, wiederum andere springen in zu flaches Wasser. Erst am Wochenende hatte eine Frau im Meer vor Cala Bona einen Schlaganfall erlitten.