Auf dem Innenstadtring Avenidas in Palma de Mallorca ist eine junge Frau an einem Morgen bei ihrem Gang zur Arbeit Opfer eines brutalen Überfalls geworden. Wie die spanische Nationalpolizei am Dienstag mitteilte, attackierte sie von hinten ein 21-jähriger Bolivianer und stach mehrfach auf sie ein, um ihr das Handy zu rauben.

Die Tat wurde den Angaben zufolge am 15. September um 5.50 Uhr verübt. Die Frau sprach mit dem Handy mit einer anderen Person, als sich der Delinquent auf sie stürzte. Durch die Messerstiche wurde sie an der Hand verletzt und musste später in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dem Kriminellen gelang es zunächst, zu fliehen.

Ein Autofahrer hielt an, um der Frau zu helfen, mehrere Patrouillenfahrzeuge suchten nach dem Täter. Der konnte nach längeren Ermittlungen erst am vergangenen Donnerstag, 26. September, festgenommen werden. Zuvor hatte er am 21. September einem Mann, der auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle war, ebenfalls morgens auf offener Straße das Handy gestohlen. Dem Bolivianer wird auch vorgeworfen, eine Frau am als gefährlich geltenden Stadtstrand Can Pere Antoni bestohlen zu haben.

Solche Delikte sind eher aus südamerikanischen Metropolen bekannt und kommen in spanischen Städten wie Palma eher selten vor. Der Innenstadtring Avenidas gilt eigentlich als relativ sicheres Pflaster, wo sich auch regelmäßig viele deutsche Touristen aufhalten.