Ein deutscher Tourist ist beim Spielen mit den Wellen am Strand von Cala Millor auf Mallorca auf den Kopf gefallen und hat sich dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 15 Uhr.

Der 71-Jährige klagte gegenüber Rettungsschwimmern über Schwindel und Schmerzen. Helfer fanden eine Verletzung am Hals. Der Urlauber musste – weil auch eine Rückenverletzung befürchtet wurde – umgehend in einem Krankenwagen ins nahegelegene Hospital de Llevant gebracht werden. In Cala Millor halten sich weiterhin wie auch woanders viele deutsche Touristen auf. Der lange Strand gilt als Traumort, doch bei höherem Wellengang ist Vorsicht geboten. Zwar werden die Wellen an Mittelmeerstränden nicht besonders hoch, doch sie können durchaus tückisch sein. In der Hochsaison häufen sich Badeunfälle auf Mallorca. Das liegt daran, dass einige Urlauber ihre Kräfte im Meer überschätzen und in Schwierigkeiten geraten, andere geraten in gefährliche Strömungen und werden weg vom Strand gezogen. Andere erleiden gesundheitliche Probleme wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle.