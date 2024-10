Die Guardia Civil hat am Flughafen von Palma de Mallorca einen 33-jährigen Mann rumänischer Staatsangehörigkeit festgenommen, der erneut wegen Diebstahls auffällig geworden ist. Der Verdächtige hatte bereits am Vortag Parfüms im Wert von mehr als 500 Euro aus einem Geschäft im Duty-Free-Bereich des Flughafens entwendet. Nun wurde er erneut beim Versuch ertappt, Waren im Wert von über 3000 Euro zu stehlen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag (3.10.), als Zivilfahnder den Mann beim Betreten eines Flughafengeschäfts beobachteten. Aufgrund seiner kriminellen Vorgeschichte erkannten die Beamten den Mann und beschlossen ihn diskret zu seinem Flugsteig zu verfolgen. Dort nahmen sie sein Gepäck genauer unter die Lupe – mit einem überraschenden Fund.

Im Rollkoffer des Mannes befanden sich insgesamt 25 Luxus-Parfüms, deren Gesamtwert sich auf 3321 Euro belief. Der Verdächtige konnte den rechtmäßigen Kauf der Artikel nicht nachweisen, woraufhin die Beamten ihn festnahmen und der Justiz übergaben. Die gestohlenen Parfüms wurden an das betroffene Geschäft im Terminal zurückgegeben.

Die Guardia Civil erklärte in einer Pressemitteilung, dass der Mann bereits wegen eines ähnlichen Diebstahls am Vortag ins Visier der Behörden geraten war. In Kürze soll er dem zuständigen Gericht vorgeführt, das über weitere Maßnahmen entscheiden wird.