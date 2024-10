Die Lokalpolizei von Palma hat am zurückliegenden Mittwoch einen Minderjährigen in einem Gymnasium in Palma de Mallorca festgenommen, der drei Waffen bei sich trug. Dabei handelte es sich um eine Druckluftpistole sowie zwei Messer des Typus Schmetterling. Der Schüler hatte die Pistole seinen Klassenkameraden gezeigt, woraufhin die Schulleitung die Polizei rief.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.00 Uhr. Nach der Präsentation der Waffe vermittelte der Sicherheitsbeauftragte der Schule, woraufhin die Lehrer den Schüler dazu bringen konnten, die Pistole freiwillig auszuhändigen. Weil der Lehrkörper nicht wusste, ob der Minderjährige weitere Waffen bei sich hatte, rief die Schulleitung in der Folge die Polizei. Ähnliche Nachrichten Motorradfahrer rast mit 153 Stundenkilometern über Palmas Paseo Marítimo Mehr ähnliche Nachrichten Nachdem die Beamten in der Schule ankamen, versuchten sie 45 Minuten lang, den Schüler zu überreden, ihnen den Inhalt seiner Tasche zu zeigen. Sie machten ihm den Ernst der Lage bewusst und zeigten auf, dass sein Verhalten strafbar sein könnte. Trotz dessen kooperierte der Junge nicht, heißt es von Seiten der Polizei. In der Folge informierten die Polizisten den Minderjährigen in Anwesenheit der Schulleitung über seine Rechte und die bevorstehende Festnahme. In einer Pressemitteilung der Lokalpolizei heißt es: "Unter Wahrung der Privatsphäre und der moralischen Integrität des Minderjährigen wurden bei einer oberflächlichen Durchsuchung seiner Habseligkeiten zwei Schmetterlingsmesser gefunden, zu deren Herkunft oder Besitz er keine Angaben machen wollte. Die Beamten übergaben den Minderjährigen der Nationalpolizei, die die Ermittlungen übernahm." Am Morgen des gleichen Tages wurde ebenfalls in Palma ein Motorradfahrer mit 153 Stundenkilometern auf dem Paseo Matrítimo geblitzt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in dem vom Mann befahrenen Abschnitt beträgt derweil 60 km/h. Weitere Informationen über den Vorfall gibt dieser Artikel.