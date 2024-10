Am vergangenen Samstag hat das französische Kreuzfahrtschiff "Le Dumont d’Urville" erstmals in seiner Geschichte in Palma de Mallorca festgemacht. Ihr Debüt wurde standesgemäß im Hafen der Balearen-Hauptstadt in Anwesenheit ihres Kapitäns gefeiert. Der Zwischenstopp dauerte acht Stunden und führt von Málaga kommend weiter nach Valencia.

Das "Le Dumont d'Urville" gehört der Reederei Ponant. Wie alle Einheiten von deren Serie "Explorer" ist es nach einem berühmten französischen Entdecker benannt. Der Kreuzer wurde in Rumänien gebaut und in Norwegen fertiggestellt. Das Schiff ist rund 10.000 Tonnen schwer und 132 Meter lang. Es bietet Platz für bis zu 302 Passagiere. Das Design des Schiffes wurde von einer Megayacht inspiriert, unter Berücksichtigung der Raffinessen der besten Privatyachten der Welt. Das Dekor ist zeitgenössisch gehalten, mit neutralen Tönen und Kunstwerken an den Wänden. Zur exklusiven Ausstattung des "Le Dumont d'Urville" gehören ein Beach Club mit einer ausfahrbaren Plattform zum Baden, für Wassersport oder zum Einsteigen in Schlauchboote sowie eine Panoramabar mit Bibliothek. Des Weiteren verfügt der Kreuzer über ein Spa und einen Nachtclub, durch dessen großes Bodenfenster die Gäste auf den Meeresboden blicken können. Die Reederei Ponant wurde 1988 von einer Gruppe von Offizieren der französischen Handelsmarine mit dem Ziel gegründet, eine kleine Kreuzfahrtgesellschaft unter französischer Flagge auf hohem Niveau aufzubauen. Zunächst in Nantes und nach der Übernahme durch die Artemis-Gruppe in Marseille ansässig, verfügt sie heute über eine Flotte von zwölf Kreuzfahrtschiffen. Diese besteht unter anderem aus einem Segelschiff sowie einem Polarexpeditionsschiff.