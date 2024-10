Ein schwerer Verkehrsunfall hat auf Mallorca ein tragisches Ende genommen: Ein deutscher Tourist kam ums Leben, nachdem sich sein Mini Cooper auf der Landstraße zwischen Campos und Colònia de Sant Jordi mehrfach überschlug. Der 52-Jährige verlor in einer gefährlichen Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und wurde aus dem Wagen geschleudert.

Ungesicherter Fahrer erliegt schweren Verletzungen

Laut dem Online-Portal "cronicabalear.es" ereignete sich der Unfall in der Nacht zum Sonntag gegen 1:18 Uhr. Der deutsche Fahrer war nicht angeschnallt, was ihm offenbar zum Verhängnis wurde. Nachdem der Wagen mehrfach überschlug und auf einem Feld zum Stehen kam, konnten die herbeigerufenen Rettungskräfte nichts mehr für den Mann tun. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Wiederholte Unfälle an gefährlicher Kurve auf Mallorca

Der Unfall ist nicht der erste in dieser Kurve auf Mallorca. Bereits zwei Wochen zuvor, am 23. September, kam es fast an derselben Stelle zu einem schweren Zusammenstoß, als ein 34-Jähriger mit seinem Fahrzeug gegen eine Begrenzungsmauer prallte.

Zeugen vermuten, dass die wechselnden Straßenbeläge in der Kurve zu den häufigen Unfällen beitragen. Während ein Teil der Strecke asphaltiert ist, wurde ein anderer Abschnitt nicht erneuert, was die Gefahr für Autofahrer erhöht.

In diesem Jahr allein sind mindestens fünf Fahrzeuge an derselben Stelle verunglückt. Anwohner und Mitarbeiter eines nahegelegenen Landhotels fordern nun verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, um weitere Unfälle zu verhindern.