Die neue Woche auf Mallorca wird einen Wetterumschwung mit sich bringen. Laut der Vorhersagen von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst auf den Balearen, zieht eine Kaltfront auf. Sie wird viele Wolken, Regen oder Schlammregen sowie viel Wind mit sich bringen. Deshalb sind mehrere Wetterwarnungen herausgegeben worden. Von 19 bis Mitternacht gilt die Warnstufe Gelb für Tramuntana-Gebirge. Böen bis zu 70 Kilometern pro Stunde können aufziehen.

Schon ab 15 Uhr am Montagnachmittag sind die Küsten Mallorcas im Südosten, Süden sowie Südwesten betroffen. Bis Mitternacht warnt Aemet vor Winböen und bis zu drei Meter hohem Wellengang. Auch diese Wetterwarnungen gelten bis Mitternacht. Am Montagabend kann es auch in anderen Teilen Mallorcas Schauer und Gewitter geben. Oftmals werde der Regen in Form von Schlammregen herunterkommen. Das passiert, wenn der in der Atmosphäre befindliche Saharastaub auf die Insel niederregnet.

Laut der aktuellen Vorhersagen kann es bis Dienstagmorgen teilweise ausgiebig regnen, schauern und gewittern. Es soll aber nicht wesentlich abkühlen, die Nacht bleibt verhältnismäßig warm. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wieder eine tropische Nacht verzeichnet wird.

07/10 11:54 #AEMET adelanta #FMA costeros en Baleares. Activos PASADO MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:54 Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/fF6kjlsrkJ https://t.co/fPQQwhTfc9 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 7, 2024

Am Dienstag soll es minimal frischer werden. Bis 26 Grad werden dann in Andratx, Manacor und Palma de Mallorca erwartet, 25 Grad in Campos und 28 Grad in Pollença. Der Tag wird vielerorts mit Regen oder Gewitter losgehen, im Laufe des Tages nimmt die Regenwahrscheinlichkeit aber ab. Danach kann es aufklaren und die Sonne kann sich wieder häufiger durchsetzen. Nur im Tramuntana-Gebirge bleibt der Himmel oft wolkenverhangen.

Die Aussichten für die kommenden Tage zeigen aktuell einen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu sind für Mittwoch und Donnerstag Temperaturen bis 27 Grad vorhergesagt. Ein flotter Wind geht damit einher. Insgesamt soll sich die Wetterlage ab Mittwoch stabilisieren – für das kommende Wochenende sind allerdings schon die nächsten Schauer angekündigt.

In diesen Tagen sind auf Mallorca wieder tropische Nächte verzeichnet worden. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Banyalbufar 25 Grad gemessen. 23 waren es Colònia de Sant Pere sowie 22 Grad am Leuchtturm von Capdepera und in Sóller. Am Sonntag war es auf der Insel eher sommerlich als herbstlich: Artà im Osten der Insel war der Spitzenreiter mit 32 Grad, dicht gefolgt von Port de Pollença mit 31 Grad und Son Servera sowie Sa Pobla mit 30 Grad.