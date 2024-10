Quellen der Stadtverwaltung von Palma de Mallorca haben darauf hingewiesen, dass sich die Bauarbeiten am neuen Schwimmbad im Viertel El Terreno "auf der Zielgeraden" befinden. Den Aussagen zufolge sollen die Arbeiten Ende dieses Monats Oktober abgeschlossen sein. Das Gebäude befindet sich in der Straße Aigo Dolça, die den Boulevard Joan Miró und den Paseo Marítimo verbindet. Die Projektkosten belaufen sich bisher auf etwas mehr als 11 Millionen Euro.

Das Schwimmbad s'Aigo Dolça wird über zwei Schwimmbecken verfügen, eines 25 Meter lang und 12 Meter breit mit sechs Bahnen sowie ein weiteres kleineres. Darüber hinaus ist ein Restaurant vorgesehen, sowie 117 Parkplätze über drei Stockwerke. Zwei weitere Etagen sollen flexible Räume für sportliche Aktivitäten bieten. Insgesamt sieht der Bauplan sechs Stockwerke vor.

Eine Anwohnerin bezeichnete das Projekt als "Aufwertung" für das Viertel. Es wurde während der zurückliegenden Legislaturperiode im Jahr 2022 begonnen. Davor gab es zwischen den 1940er- und 70er-Jahren schon einmal ein gleichnamiges Schwimmbad in El Terreno, das seinerzeit den Schwimmclub von Palma beheimatete. Das Projektbudget setzt sich aus Geldern aus einem europäischen Förder-Fonds sowie Mitteln des Inselrats und des Rathauses von Palma zusammen.

Das Rathaus von Palma beschäftigt sich daneben mit einem Projekt, in das jetzt wieder Bewegung kommen soll. Für die Fertigstellung der Arbeiten an der Prinzenbastei am östlichen Teil der Stadtmauer wurde ein Budget von rund 4,7 Millionen Euro veranschlagt. Eine Brücke verbindet bereits den Boulevard Gabriel Alomar mit der Altstadt. Welche weiteren Maßnahmen geplant sind, erfahren Sie hier.

Ganz am Anfang steht ein drittes Bauvorhaben im Norden von Mallorca: Die Balearen-Regierung hat am vergangenen Dienstag den Bau einer riesigen Solaranlage genehmigt. Sie soll etwa 13 Fußballfelder groß sein und in der Gemeinde Santa Margalida entstehen. Auf dem Gelände wurden früher Mandeln kultiviert. Mehr Informationen liefert dieser Artikel.