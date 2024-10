Der Inselrat von Mallorca plant einen massiven Ausbau seiner Park-and-Ride-Infrastruktur. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, sollen in verschiedenen Gemeinden insgesamt 43 neue Parkplätze mit mehr als 7.100 Stellplätzen entstehen. Für das Großprojekt seien Investitionen in Höhe von 30,9 Millionen Euro vorgesehen, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

"Mit diesem Plan wollen wir die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs fördern und die Mobilität auf unserer Insel verbessern", sagte Fernando Rubio, der für Territorium, Mobilität und Infrastruktur zuständige Dezernent bei der Vorstellung des Projekts. Die neuen Parkplätze sollen strategisch günstig in der Nähe von Bus- und Bahnstationen entstehen. Die Umsetzung des ambitionierten Vorhabens sei in zwei Phasen über einen Zeitraum von zehn Jahren geplant, hieß es aus der Inselregierung. In der ersten fünfjährigen Phase sollen vor allem stark frequentierte Gemeinden wie Andratx, Calvià und Sóller mit zusätzlichen Parkplätzen ausgestattet werden. Neben den Stellplätzen sieht das Konzept auch die Installation von mehr als 300 Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Solaranlagen auf den Parkflächen vor. Noch ungeklärt, so Rubio, sei die Frage möglicherweise anfallender Gebühren für die Nutzung der Parkplätze. "Die endgültige Entscheidung darüber liegt bei den jeweiligen Gemeinden." Das ursprüngliche Budget des bereits in der vergangenen Legislaturperiode beschlossenen Projekts wurde von 25,3 auf 30,9 Millionen Euro aufgestockt. Grund dafür waren zusätzliche Stellplätze sowie Änderungen bei einzelnen Standorten. Mit dieser Initiative reagiert der Inselrat auf die nach eigenen Angaben zunehmende Verkehrsbelastung auf Mallorca. Die neuen Park-and-Ride-Anlagen sollen vor allem Pendler zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen und damit das Verkehrsaufkommen auf den Straßen reduzieren.