Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens hat an diesem Donnerstag das ehrgeizige Projekt für die neue Zugverbindung zwischen Palma und Llucmajor – mit Halt am Flughafen – vorgestellt. Das Vorhaben, das als eines der Schlüsselprojekte der laufenden Legislaturperiode gilt, soll in den kommenden Tagen offiziell in die öffentliche Vorbereitungsphase gehen. Mit einem veranschlagten Budget von 690 Millionen Euro, das vollständig aus regionalen Mitteln finanziert wird, sollen die Bauarbeiten im Jahr 2028 beginnen und bis 2032 abgeschlossen sein.

Die geplante Zugstrecke wird Palma de Mallorca mit Llucmajor und dem Flughafen Son Sant Joan verbinden und dabei durch mehrere bedeutende Stadtgebiete und strategisch wichtige Orte führen. Zu den wichtigsten Haltepunkten gehören unter anderem das Krankenhaus Son Llàtzer, das künftige Messezentrum von Palma sowie El Arenal. Zusätzlich ist die Errichtung von Park-and-Ride-Anlagen sowie die Integration neuer Verbindungen mit den EMT-Buslinien und dem TIB-Netz vorgesehen, um die Erreichbarkeit weiter zu verbessern. Laut den Angaben der Regierung soll die Fahrt von Palma nach Llucmajor weniger als 30 Minuten dauern.

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens bei der Vorstellung des Zug-Projekts am Donnerstag. Foto: Caib

Im Detail soll die Zugfahrt von Palma nach Llucmajor nur 28 Minuten in Anspruch nehmen, während die Strecke von Palma zum Flughafen in nur 11 Minuten zurückgelegt werden kann. Die Verbindung zwischen Llucmajor und dem Flughafen wird mit einer Fahrzeit von 17 Minuten angegeben. Auch zentrale Anlaufpunkte wie das Krankenhaus Son Llàtzer werden eingebunden, das von Palma aus in sechs Minuten und von Llucmajor in 22 Minuten erreichbar sein wird.

Die künftige Strecke beginnt – wie alle Zuglinien der Insel und die U-Bahn von Palma – am unterirdischen Hauptbahnhof Estació Intermodal an der Plaça d'Espanya. Von dort fährt der Zug im bestehenden Innenstadttunnel, in dem er die Haltepunkte Jacint Verdaguer und Son Costa-Son Fortesa bedient. Anschließend biegt er in einen neuen Tunnel in südlicher Richtung ab. Dort entstehen die Bahnhöfe Orson Wells, Sportpark Germans Escalas und Gewerbegebiet Son Güells.

Hinter dem Gewergebiet verlässt der Zug den neuen City-Tunnel und fährt auf offener Strecke weiter zum Großklinikum Son Llàtzer und dem geplanten Messezentrum Palma, ehe er in südlicher Richtung bis nach Coll d'en Rabassa fährt, um in einen neuen Bahnhof nahe dem Einkaufszentrum FAN Mallorca einzufahren. Von dort geht es in den neuen Flughafentunnel mit Haltestellen unter dem Airport und dem Gewerbegebiet Son Oms. Im weiteren Verlauf wird die Bahn an folgenden Bahnhöfen halten: Es Pillari, Bellavista und El Arenal. Ein letzter Halt, bevor er in den Bahnhof von Llucmajor einfährt, erfolgt im Gewerbegebiet Son Noguera.

Dieses Projekt stellt einen bedeutenden Schritt in der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur auf Mallorca dar und wird nicht nur für eine schnellere Verbindung zwischen Palma und Llucmajor sorgen, sondern auch den Flughafen und weitere wichtige Verkehrsknotenpunkte der Insel effizienter zugänglich machen.