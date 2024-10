Auf Mallorca hat sich in dieser Woche ein Unfall ereignet, bei dem eine deutsche Urlauberin unglücklich verletzt wurde. Die 80-jährige Seniorin war in dem beliebten Ort Port d’Andratx im Südwesten der Insel über eine Bordsteinkante gestolpert und danach schwer gestürzt. Bei dem Unfall brach sie die Frau den Arm.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch dieser Woche gegen 17 Uhr vor dem Café und Restaurant Cappuccino, das zentral in dem Hafenort gelegen ist. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Die Deutsche war gemeinsam mit ihrer Familie im Urlaub auf Mallorca gewesen. Die Kellner des Cafés eilten der Frau zur Hilfe und riefen den Rettungswagen.

Als dieser eintraf, versammelten sich zahlreiche Schaulustige am Unfallort. Die deutsche Seniorin wurde in ein Krankenhaus in Palma de Mallorca gebracht, damit ihr gebrochener Arm versorgt werden konnte.

Mehr Informationen zum Thema Gesundheitsversorgung auf Mallorca für Urlauber finden Sie hier.