Der Altweibersommer auf Mallorca hat in diesen Tagen noch einmal alles gegeben. Seit Samstag sind die Temperaturen jeden Tag ein wenig angestiegen und gipfelten am Montag in einem Rekord: Nirgendwo in Spanien war es heißer als auf den Balearen. An vielen Orten Mallorcas wurden knapp 35 Grad gemessen. Dazu sind noch einige Hitzerekorde für Oktober gebrochen worden.

Besonders heiß war es am Montag in der Inselmitte. Spitzenreiter mit 34,4 Grad um 14.20 Uhr war Binissalem. Auf Platz zwei kommt Santa María mit 34 Grad und gleich danach Sa Pobla und Sineu mit jeweils 33,1 Grad. Für Oktober sind das ungewöhnlich hohe Temperaturen. Zwar sind kurze Hitzewellen um diese Zeit möglich, aber eher selten. #IllesBalears encabeza hoy las Tmáx (ºC) de todo el país metiendo 10 estaciones en el top10 y 22 en el top25 nacional. Además se han batido récords de temperatura en: · Serra d'Alfàbia 27.1

· Llucmajor 33.2 pic.twitter.com/zbfkQBIs9m — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) October 14, 2024 Zudem sind an sechs Orten auf Mallorca neue Hitzerekorde für Oktober aufgestellt worden. Wie Aemet, der staatliche Wetterdienst auf den Balearen, auf X mitteilte, sind das: Serra d'Alfàbia (27,1 Grad), Binissalem mit (34,4 Grad), Santa Maria (34 Grad), Sineu (33,2 Grad), Universität in Palma de Mallorca (33 Grad) sowie Llucmajor (33,2 Grad). Ähnliche Nachrichten Alles braun und dreckig: Mallorca wird mit Schlammregen bedeckt Mehr ähnliche Nachrichten Auch in der Nacht von Montag auf Dienstag war es stellenweise sehr warm: 23 Grad sind in Banyalbufar und Capdepera gemessen worden. Tropische Nächte wurden auch in Manacor, Santanyí, Lluc und Portocolom verzeichnet. Nach der ungewöhnlichen Hitze kommt aber auch schon die Abkühlung: Laut der aktuellen Wettervorhersage sollen am Dienstagnachmittag die ersten Schauer über die Insel ziehen und es wird wesentlich kühler. Zwar geht der Tag vielerorts noch freundlich los, ab dem späten Vormittag soll es aber zunehmend wolkiger werden. Ab 14 Uhr wird es zuerst im Südwesten nass, am Nachmittag regnet es dann fast überall auf Mallorca. In den kommenden Tagen wird das Wetter auf Mallorca insgesamt unbeständiger. Ab Donnerstag sind erneute Regenfälle angekündigt, ab Freitag können auch Gewitter dazukommen. Auch die Tageshöchstwerte werden sich auf maximal 26 Grad einpendeln. Stellenweise sind auf der Insel auch nur 22 Grad vorhergesagt.