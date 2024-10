Am Dienstag wurde vor der Küste von Cala Blava, einer Wohnsiedlung in der Gemeinde Llucmajor, ein ungewöhnlich großer Delfin gesichtet. Das Tier zog die Aufmerksamkeit mehrerer Beobachter auf sich, die den Meeressäuger filmten. Delfinsichtungen in der Bucht von Palma de Mallorca gelten als selten, was das Ereignis besonders bemerkenswert macht.

Erst Ende August hatte ein Delfin vor den Augen zahlreicher Touristen an der Playa de Palma für Aufsehen gesorgt. Die Sichtung erfolgte damals zur Abenddämmerung in der Nähe des Küstenabschnitts von Can Pastilla. Immer wieder kommt es vor, dass Delfine aufgrund ihrer Rückenflossen aus der Ferne mit Haien verwechselt werden. Diese Ähnlichkeit hat bereits vereinzelt zu Panikreaktionen unter Schwimmern und Wassersportlern geführt. Auch Haie wurden gelegentlich vor der Küste Mallorcas gesichtet. In den meisten Fällen handelte es sich dabei jedoch um kranke oder verirrte Tiere. Während der Corona-Pandemie wagten sich einige dieser Meeresbewohner sogar bis in die Hafenbecken der Insel vor.