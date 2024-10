Im Südwesten Mallorcas hat sich am Dienstagabend ein Unglück ereignet, bei dem eine britische Urlauberin schwer verletzt worden ist. In Calvià stürzte die Frau eine 15 Meter tiefe Böschung hinunter. Sie wurde in eine Privatklinik in Palma de Mallorca gebracht, ihr Zustand ist ernst. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear". Dem Bericht zufolge soll die Frau betrunken gewesen sein.

Zuvor war die Touristin in Begleitung von Freunden in Magaluf feiern gewesen. Danach nahm sich die Gruppe ein Taxi und ließ sich zu ihrer Unterkunft nach Cala Vinyes fahren. Nachdem die Frau ausgestiegen war, setze sie sich auf eine Hauswand und verlor wohl "aufgrund ihres Alkoholpegels" das Gleichgewicht. So soll die Britin gestürzt und die 15 Meter tiefe Böschung hinuntergefallen sein. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Mehrere Einsatzkräfte, darunter die Lokalpolizei von Calvià als auch die Feuerwehr rückten aus. Erst nach 45 Minuten konnten sie die verletzte Frau erreichen, da die Beschaffenheit der Böschung sehr rutschig war. Danach wurde die Frau mit dem Rettungswagen in eine Privatklinik in Palma de Mallorca gebracht. Dort wird die Touristin noch immer stationär behandelt. Wie "Crónica Balear" berichtet, soll sie sich in ernstem Zustand befinden.