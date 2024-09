Am Montagabend ist ein Streit zwischen zwei Urlauberfamilien auf Mallorca eskaliert. Die beiden Familien gingen an einem Hotelpool in Santa Ponça derart aufeinander los, dass die Polizei anrücken und drei Personen festnehmen musste. Die Festgenommenen sind 62, 37 und 29 Jahre alte Briten. Nachdem sie dem Richter vorgeführt wurden, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zwei Menschen wurden bei der Schlägerei verletzt.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich der Vorfall in dem beliebten Urlauberort Santa Ponça im Südwesten der Insel. Beide Urlauberfamilien saßen am späten Abend am Pool des Hotels unweit des Golfplatzes, um sich das Animationsprogramm anzusehen. Bei einer der Familien sei so viel Alkohol geflossen, dass sich die andere durch die Lautstärke der Gruppe gestört gefühlt habe. Die eine Partei warf der anderen vor, dass sie sich die Show nicht in Ruhe ansehen könne.

Zuerst hatten die Hotelangestellten versucht zu vermitteln und die Situation zu beruhigen. Doch der Streit mündete in einer Schlägerei. Drei Erwachsene aus der einen britischen Urlauberfamilie prügelte auf die andere ein. Dabei sind ein Mann und eine Frau so verletzt worden, dass sie Platzwunden im Gesicht und blaue Flecke am ganzen Körper hatten.

Die Verantwortlichen des Hotels riefen die Guardia Civil zur Hilfe und warfen die prügelnde Familie wegen ihres unangemessenen Verhaltens aus der Unterkunft. Danach nahmen die Beamten drei Erwachsene im Alter von 62, 37 und 29 Jahren fest. Eine junge Frau leistete bei der Festnahme heftigen Widerstand. Sie stellte sich den Beamten entgegen, beleidigte sie und schlug einem von ihnen auf die Brust. Die drei Briten mussten eine Nacht in der Zelle verbringen. Nachdem sie am Dienstag dem Richter vorgeführt wurden, ordnete dieser deren Freilassung an.