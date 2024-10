Am Himmel über Mallorca ist in diesen Tagen einiges los, denn ein Naturspektakel jagt das andere. Erst in der vergangenen Woche konnte man bunte Polarlichter am Abendhimmel sehen, jetzt geht es mit dem "Komet des Jahrhunderts" weiter. In dieser Woche konnte der Komet Tsuchinshan-Atlas immer wieder über Mallorca und Spanien mit bloßem Auge gesehen werden.

MM-Leser Axel Horstmann konnte den Kometen in der malerischen Bucht von Port de Sóller sehen und drückte genau im richtigen Moment auf den Auslöser. Wem das Spektakel bisher entgangen ist, hat am Donnerstagabend noch einmal gute Chancen, dem beizuwohnen: Tsuchinshan-Atlas ist noch immer über Europa unterwegs. Etwa eine Dreiviertelstunde nach Sonnenuntergang sei eine gute Zeit, Ausschau zu halten, meinen Experten. So flog der Jahrhundert-Komet über Port de Sóller. Foto: Axel Horstmann Ähnliche Nachrichten Feuerzauber mitten in der Nacht: Polarlichter über Cala Rajada zu sehen Mehr ähnliche Nachrichten Hinzukommt am Donnerstagabend ein weiteres Phänomen: der Supermond. Auch dieser wird von Mallorca aus zu sehen sein. Der eigentliche Vollmond wird am Donnerstag tagsüber um 13.26 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreicht, an diesem Tag kommt der Erdtrabant seinem Planeten auf 357.174 Kilometer nah. Zum Vergleich: Ist er besonders weit weg, kann die Distanz 406.000 Kilometer betragen. Der bewölkte Abendhimmel könnte die Sicht auf die Naturspektakel ein wenig erschweren. Es soll eher bedeckt bleiben. Um 20 Uhr herum, so lauten die aktuellen Vorhersagen von Aemet, könnte der Himmel über der Insel kurz aufklaren.