Ein im Berliner Zoo in Ehren gealtertes Flusspferd ist auf seine alten Tage in den Safari-Zoo auf Mallorca geschafft worden. Das Männchen namens Ede wurde laut dem Boulevardblatt "BZ Berlin" in einen containergroßen Schwerlasttransport mit ausreichend Futter und Wasser gelockt und dann erst einmal über Land nach Barcelona gebracht. Anschließend ging es auf der Fähre zur Insel.

Der Safari-Park liegt an der Ostküste der Insel und existiert bereits seit 1969. Hier leben 600 Tiere, Besucher können im eigenen Auto durch die Anlage fahren. Zoo-Liebling Ede lebte seit 1998 in Berlin. Er kam aus dem Zoo Prag, wo er auch geboren wurde. Mit den Weibchen Kathi, Polly und Nicole hat er sieben Nachkommen gezeugt. Am Donnerstag feierte Ede seinen 29. Geburtstag auf Mallorca. Im Zoo Berlin hätten ihm seine Flusspferddamen Kathi, Nala und Nicole gratuliert. Auf der Insel muss er es bewerkstelligen, die Flusspferdkuh Rita zum Kopulieren zu bringen. Zuletzt war der Safari-Zoo im Sommer in die Schlagzeilen geraten: Im August gelang es mehreren Pavianen, den elektrischen Zaun um das Gelände zu überwinden. Die Primaten nutzten einen herabgefallenen Ast als sichere Brücke über den Elektrozaun. Dieser sei kurz zuvor zunächst vom Baum gebrochen und habe sich auf dem Zaun verfangen. Die Tiere ließen sich nicht lange bitten und unternahmen Ausflüge in die nähere Umgebung.