Im Urlaub auf Mallorca beklaut zu werden, ist für die meisten Menschen wohl eine absolute Horrorvorstellung. Im Inselosten sind in diesen Tagen nicht nur Taschendiebe unterwegs, sondern auch Kriminelle, die in Hotelzimmer einbrechen. Unter den Opfern sind auch deutsche Touristen gewesen. Die Kriminellen verschafften sich über den Balkon Zugang zum Zimmer und konnten so Wertgegenstände mitgehen lassen. Jetzt teilten die Bestohlenen ihre Geschichte bei Facebook.

Konkret hat sich der Vorfall vor einigen Tagen in der Nähe der Deutschen-Hochburg Artà im Osten Mallorcas ereignet. Wie eine deutsche Urlauberin berichtet, sei in das Hotelzimmer ihrer Eltern eingebrochen worden. Um welches Hotel konkret es sich dabei gehandelt hat, wollte die Betroffene nicht verraten. Die Diebe sollen über den Balkon in das Zimmer eingestiegen sein und konnten einiges entwenden: Zwei Rucksäcke mit einem Handy sowie eine Sonnenbrille und einer Armbanduhr.

Die betroffenen deutschen Urlauber zeigten den Diebstahl bei der Lokalpolizei von Artà an. Danach rückten die Beamten am Tatort an und nahmen Fingerabdrücke vom betroffenen Hotelzimmer, berichten die Touristen bei Facebook. Auch andere Mallorca-Liebhaber erzählen von ähnlichen Vorkommnissen, die sich rund um den Inselosten konzentrieren. In der Cala Agulla seien Diebe ebenfalls in Hotelzimmer eingestiegen und hätten persönliche Gegenstände geklaut.

Auf MM-Anfrage bestätigen deutsche Residenten aus Artà, dass es in diesem Sommer häufig zu Diebstählen und Taschendiebstählen gekommen sei. Katharina und Mirko Perkovic sind Gastronomen und betreiben ihr Restaurant Kamarillo, das direkt an der Wache der Guardia Civil liegt. "Wir erleben ständig Gäste, die bei uns sitzen und auf ihren Termin warten, um Diebstähle anzuzeigen. Manche Gäste, es waren Franzosen, sind sogar auf ihrer Yacht beklaut worden, kaum dass diese am Hafen angelegt hatte". Unter den Opfern seien auch Deutsche, denen im Vorbeigehen oder per "Anrempler" die Handtaschen geklaut wurden.

Laut eines Berichts des Online-Nachrichtenportals "Crónica Balear" sind am vergangenen Wochenende in Artà drei Männer festgenommen worden. Sie sollen für mehrere Raubüberfälle in Hotels verantwortlich sein. Die Ermittlungen der Guardia Civil ergab, dass die Diebe sich nachts in die Unterkünfte stahlen, "indem sie die Fassade des Hotels bis zu den Terrassen der Zimmer hinaufkletterten". In den Hotelzimmern klauten sie dann Wertgegenstände.

Auch in dem bei Deutschen beliebten Urlaubsort Cala Rajada treiben Kriminelle ihr Unwesen. An der Hafenpromenade sind als Touristen gekleidete Diebe unterwegs, berichten zahlreiche Residenten und Urlauber aus dem Osten der Insel.