Obwohl sich die Saison langsam dem Ende neigt, ist auf Mallorca noch immer Hauptreisezeit. Wer aktuell auf der Insel Urlaub macht, sollte vorsichtig sein. Denn im Osten treiben Kriminelle ihr Unwesen. Taschendiebe sind in Cala Rajada gesichtet worden, und fast hätten sie es geschafft, deutsche Urlauber auszurauben. Entsprechende Beiträge machen gerade auf Facebook die Runde.

Ein deutscher Urlauber aus dem beliebten Ferienort Cala Rajada warnt die Gruppenmitglieder vor den Kriminellen: "Vorsicht an der Promenade, mich hat es fast erwischt." Seiner Beschreibung zufolge waren die Betrüger "ein gut aussehendes Paar". Sie hätten dem Deutschen "einen kleinen Rempler im Vorbeigehen" verpasst und schon sei seine Handtasche "halbgeöffnet" gewesen.

Auch andere User berichten bei Facebook von ähnlichen Erlebnissen, die sie in Cala Rajada gemacht haben: "Die haben es bei mir auch versucht. Die Reißverschlüsse waren schon offen. Haben beim Shopping einem am Leib gehangen", schreibt ein Urlauber. Auch tauschen sich die Mitglieder der Gruppe über Tipps aus, wie man sich gegen Taschendiebstahl auf Mallorca schützen kann. "Ich versuche immer viel Abstand zu halten", oder auch: "Ich sichere meine Handtasche mit einem wiederverwendbaren Kabelbinder", empfiehlt ein Anderer.

Vor allem an Sehenswürdigkeiten und bei Touristen beliebten Orten auf Mallorca – wie zentralen Plätzen, Uferpromenaden, Buchten und Stränden – treiben auch immer wieder Taschendiebe und Trickbetrüger ihr Unwesen. In dieser Saison sind vor allem Sóller und Port de Sóller Epizentren für Diebe gewesen. In diesem Video sehen Sie, wie Taschendiebe in Sóller sogar auf frischer Tat ertappt worden sind. Auch einen MM-Leser hätte es vor einigen Tagen fast erwischt. Laut Polizei sind es oft rumänische Banden, die sich selbst als Urlauber tarnen und es vor allem auf Touristen abgesehen haben.

Jeder Taschendiebstahl und der Versuch eines solchen sollten auf Mallorca zur Anzeige gebracht werden. Dafür kann man sich an jede Polizeidienststelle wenden. Wertgegenstände wie etwa hohe Summen an Bargeld, Pässe und ähnliches sollten im Hotelsafe gelagert werden. Noch mehr Tipps, mit denen Sie sich vor Taschendiebstahl schützen können, finden Sie hier.