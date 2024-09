In den sozialen Netzwerken ist ein Video veröffentlicht worden, das Taschendiebe auf Mallorca in Aktion zeigt. Die Aufnahmen stammen aus dem beliebten Urlauberort Sóller im Nordwesten der Insel und sind in der belebten Fußgängerzone Calle de la Luna gedreht worden. Man sieht auf den Aufnahmen genau, wie geschickt zwei mutmaßliche Kriminelle in der Menschenmenge vorgehen und versuchen, ein Urlauberpaar zu bestehlen. Die Person, die das Video aufgenommen hat, ruft dabei laut "Pickpocket! Cuidado carteristas", was auf Deutsch so viel wie "Vorsicht, Taschendiebe" bedeutet, und macht die anderen Menschen in der Straße auf das Geschehen aufmerksam.

Die Aufnahmen zeigen, wie die Diebe vorgehen. Ein Mann und eine Frau sind selbst wie Urlauber gekleidet und fallen in der Menschenmenge nicht auf. Die Frau nutzt einen Hut, den sie in der Hand hält, um ihre Taten zu vertuschen. Sie pirscht sich gezielt von hinten an die Urlauber heran und schafft es mit einer flinken Bewegung, die Handtasche ihres mutmaßlichen Opfers zu öffnen. Im nächsten Schritt hätte sie wohl versucht, Wertgegenstände zu entwenden – das kann aber durch den Schrei der aufnehmenden Person verhindert werden.

Wann genau das Video in Sóller gefilmt worden ist, ist nicht bekannt. Auch den Urheber konnte MM nicht verifizieren. Verschiedene Versionen des Videos kursieren seit Samstag, 14. September, im Netz. Die kurze Sequenz findet man in verschiedenen Versionen bei Instagram, YouTube und Facebook. Alleine auf Facebook ist das Reel schon 5,2 Millionen Mal angesehen worden. Glaubt man dem Beitrag einer Instagram-Seite, die sich auf Taschendiebe rund um Barcelona konzentriert, ist einer der Beteiligten bekannt. Er soll schon in der katalanischen Millionenmetropole mehrfach aufgefallen sein.

In den beliebten Urlauberorten Sóller und Port de Sóller entwickelt sich Taschendiebstahl zu einem immer größeren Problem. In dieser Saison sind deshalb von der Lokalpolizei zum ersten Mal Schilder aufgestellt worden, die Urlauber in mehreren Sprachen auf die Vorgehensweisen der Kriminellen hinweisen. Auf Deutsch, Französisch, Englisch, Katalanisch sowie Spanisch werden Badegäste, Besucher und Einwohner der Orte zu Vorsicht ermahnt. Außerdem wird ihnen empfohlen, bei der Guardia Civil oder der Nationalpolizei Anzeige zu erstatten, sollten sie Opfer eines Diebstahls geworden sein.

Mit diesen Schildern werden Urlauber, Einheimische und Residenten in Port de Sóller in mehreren Sprachen vor Taschendieben gewarnt. Foto: privat

Schon Ende Juni dieses Jahres hatte es in Sóller einen ähnlichen Fall gegeben, bei dem Taschendiebe ebenfalls in Aktion gefilmt werden konnten. Auch aus Santa Ponça gibt es ähnliche Aufnahmen. Nach Aussagen der Polizei handelt es sich bei den meisten Verdächtigen um Rumänen, die geschickt in Menschenmengen agieren. Vor allem rund um Sehenswürdigkeiten in Sóller und Port de Sóller werden die Kriminellen laut der Beamten gesichtet. Dazu zählen die Plaça de sa Constitució, der beliebte Hafen von Sóller und auch der als "Roter Blitz" bekannte historische Zug, der das Orangental mit der Inselhauptstadt Palma verbindet. Meistens operieren die Taschendiebe zwischen 11 Uhr und 17 Uhr.

Eine deutsche Residentin, die seit mehreren Jahren in Port de Sóller lebt und arbeitet, bestätigt das auf MM-Anfrage. "In dieser Saison ist Taschendiebstahl wirklich ein großes Thema bei uns". Auch sie selbst sei in einer Bar an der Strandpromenade von Port de Sóller beim Abendessen bestohlen worden. Ihr Smartphone sei ihr dabei einfach aus ihrer Handtasche entwendet worden. "Davor hatte ich immer Vertrauen in mein kleines Dorf." Danach hat die Deutsche Anzeige bei der Polizei erstattet. "Auch die Beamten sagten dann zu mir: 'Sowas passiert in dieser Saison häufiger'."