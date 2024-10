Das Rathaus der bei Deutschen sehr beliebten Mallorca-Gemeinde Artà hat kürzlich bedeutende Renovierungspläne für das historische Zentrum des Ortes angekündigt. In einem umfassenden Projekt, das mit einem Budget von 1,7 Millionen Euro ausgestattet ist, sollen Wasserleitungen, Bodenbeläge und Straßenbeleuchtungen erneuert werden, um die Lebensqualität der Anwohner erheblich zu steigern. Die Arbeiten haben bereits begonnen und versprechen, das Gesicht der beliebten Gemeinde im Norden der Insel zu verändern.

Zukunftsorientierte Infrastruktur

Die geplanten Sanierungsarbeiten umfassen unter anderem die Erneuerung der Abwasser- und Regenwasserleitungen im Altstadtbereich. Weitere Maßnahmen zielen darauf ab, die Infrastruktur so zu verbessern, dass Elektro- und Telefonleitungen in Zukunft einfacher und schneller installiert werden können. Darüber hinaus sollen die Straßen im historischen Zentrum neu gepflastert werden, was auch die Bürgersteige einschließt.

Notwendige Maßnahmen gegen marode Infrastruktur

Das bestehende Wasserversorgungsnetz in Artà stammt aus den 1960er Jahren und ist stark sanierungsbedürftig. An vielen Stellen ist es marode und undicht, wodurch große Mengen Wasser ungenutzt im Erdboden versickern. Angesichts der ohnehin knappen Wasserressourcen auf der Insel ist dieser Schritt besonders wichtig, um eine nachhaltige Wasserversorgung sicherzustellen.

Lichtverschmutzung effektiv bekämpfen

Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Bekämpfung der Lichtverschmutzung. Übermäßiger und fehlgeleiteter Einsatz von künstlichem Licht hat dazu geführt, dass der natürliche Nachthimmel stark aufgehellt ist, sodass die Sterne oft nicht mehr sichtbar sind. Um diesen Zustand zu verbessern, werden die bisherigen Beleuchtungssysteme durch moderne Beleuchtung ersetzt, die effizienter und umweltfreundlicher sind.