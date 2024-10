Am Montagnachmittag ist es im Stadtteil Camp Redó in Palma de Mallorca zu einem Großbrand in einem Schreibwarengeschäft an der Carretera de Valldemossa gekommen. Laut Augenzeugenberichten soll ein Kurzschluss in einer Lampe oder einem Elektrogerät am Eingang des Ladens den Brand ausgelöst haben. Die genaue Ursache werde jedoch noch von der Feuerwehr untersucht, meldete am Abend die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Das Feuer habe sich demnach aufgrund der im Geschäft gelagerten brennbaren Materialien rasch ausgebreitet und dichte Rauchwolken verursacht. Besorgte Anwohner und Passanten hätten daraufhin die Behörden alarmiert. Die Feuerwehr sei schnell vor Ort gewesen und habe den Brand unter Kontrolle bringen können, so das Lokalblatt weiter. Im Rahmen der Löscharbeiten seien Teile der Terrasse und des ersten Stockwerks des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen worden, ohne dass es zu schweren strukturellen Schäden gekommen sei. Laut Behördenangaben mussten vier Personen aufgrund von Rauchvergiftung medizinisch behandelt worden. Nach Zeugenaussagen verhinderte das schnelle Eingreifen der Rettungsdienste und der Lokalpolizei schwerwiegende Schäden am Gebäude. Als Vorsichtsmaßnahme seien die angrenzenden Geschäfte vorübergehend evakuiert worden, so "Ultima Hora". Zu möglichen Ursachen des Brands machten die Behörden bislang keine Angaben. Die Feuerwehr werde ihre Untersuchungen fortsetzen, um die genaue Ursache des Feuers zu ermitteln, hieß es.