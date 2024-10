Am Montagnachmittag wurden auf Mallorca fünf Jugendliche algerischer Nationalität inPalmas Stadtteil Son Gotleu von der Polizei festgenommen, nachdem sie einen Landsmann brutal attackiert hatten. Die Tat ereignete sich gegen 15 Uhr in der Nähe zweier Supermärkte, die orientalische Produkte anbieten.

Laut ersten Ermittlungen begann der Übergriff, als die fünf Angreifer ohne Gründe auf einen 17-jährigen Jugendlichen einschlugen, der daraufhin zu Boden fiel. Die Situation eskalierte, als einer der Täter versuchte, das Opfer mit einer Machete anzugreifen, was beinahe zu einem tödlichen Vorfall führte. Glücklicherweise befand sich ein Sicherheitsbeamter, der privat und außer Dienst war, in der Nähe und intervenierte umgehend. Sein Eingreifen rettete dem am Boden liegenden Jugendlichen das Leben.

Ein Augenzeuge filmte die Auseinandersetzung mit seinem Mobiltelefon und übergab das Material den Journalisten der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Anwohner berichten, dass der Streit möglicherweise im Zusammenhang mit einem gestohlenen Elektroroller steht.

Dank des schnellen Eingreifens der Polizei, die mit einem größeren Aufgebot am Tatort eintraf, konnten alle fünf Tatverdächtigen zeitnah festgenommen werden. Zudem wurde eine der bei dem Übergriff eingesetzten Macheten beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.