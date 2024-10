In Palma de Mallorca hat die bekannte Markthalle im Trendviertel Pere Garau kürzlich für Aufsehen gesorgt. Während vielerorts leere Marktbuden oft durch trendige Bars und Cafés ersetzt werden, haben die Betreiber in dieser Markthalle einen anderen Weg gewählt. Sie haben sich entschieden, Verkaufsstände für traditionelle Waren und Lebensmittel wiederaufzubauen. Diese mutige Entscheidung wurde mit dem nationalen "Preis für die beste Entwicklung des Handels" gewürdigt.

Tatsächlich verschwinden n ganz Spanien klassische Marktstände zunehmend aus dem Stadtbild. An ihre Stelle treten meist gastronomische Angebote. Cafés, Vermuterías und kleine sowie große Tapas-Anbieter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch auf Mallorca zeigt sich dieser Trend, insbesondere bei ausländischen Gästen, die die Markthallen Santa Catalina und Mercat d'Olivar bevorzugen, wo sie Austern mit Champagner oder Tapas genießen können.

Die Präsidentin des Mercat de Pere Garau, Paquita Bonnín, hat es sich hingegen zur Aufgabe gemacht, diesem Trend entgegenzuwirken. "Wir wollen uns der Gastronomie nicht unterordnen, sondern den lokalen Handel im Viertel erhalten und unterstützen", betonte sie in einem Interview mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Ihre Bemühungen haben sich bereits ausgezahlt: In weniger als einem Jahr konnten 14 geschlossene Stände wiedereröffnet werden – und das alles ohne gastronomisches Angebot.

Kreative Werbung in den sozialen Netzwerken

Die Wiederbelebung der Marktstände stellte sich jedoch als herausfordernd dar. Bonnín berichtet von nicht weniger als 20 Anfragen von Unternehmern, die ein Lokal in der Markthalle eröffnen wollten. Besonders das jüngere Publikum tendiert dazu, lieber in Cafés zu verweilen und lokale Produkte im Supermarkt zu kaufen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzte der Mercat Pere Garau auf kreative Werbung: „Wir haben in den sozialen Netzwerken auf uns aufmerksam gemacht, Einkaufstaschen und Thermosflaschen verschenkt und Kühlschränke sowie 16 Lieferwagen von Landwirten und Händlern mit unserem Logo beschriftet“, so Bonnín.

Die Markthalle im Stadtteil Pere Garau bietet ein authentisches Einkaufserlebnis mit Ständen für frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Oliven, Käse und vieles mehr. In einer Zeit, in der viele Märkte ihre Traditionen aufgeben, zeigt der Mercat de Pere Garau, wie wichtig es ist, den lokalen Handel zu fördern und zu bewahren.