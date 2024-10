In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bei einem Unfall auf Mallorca, auf der Ma-15 zwischen Manacor und Artà, zwei Personen verletzt worden, darunter eine schwer, als es zu einer frontalen Kollision zweier Fahrzeuge kam. Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr im Abschnitt zwischen Manacor und Sant Llorenç, in Höhe von Son Mas. Das berichtet das Online-Portal "Crónica Balear".

Zwei Rettungswagen des Dienstes SAMU 061, einer medizinisch ausgestattet und der andere als Basisfahrzeug, eilten sofort zum Einsatzort. Zudem waren Einsatzkräfte der Polizei von Manacor, der Guardia Civil und die Feuerwehr von Mallorca vor Ort, da eine der Fahrerinnen, 52 Jahre alt, im Fahrzeug eingeklemmt war.

Nach ersten Ermittlungen fuhr eine 28-jährige Frau aus Sant Llorenç mit ihrem Auto, als sie offenbar während der Fahrt einschlief und in den Gegenverkehr geriet. Es kam zum frontalem Zusammenstoß mit der 52-jährigen Fahrerin, die auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz war.

Die Feuerwehr war fast eine Stunde lang im Einsatz, um die eingeklemmte Frau zu befreien. Anschließend stabilisierten die Sanitäter sie und transportierten sie in schwerem Zustand ins Krankenhaus von Manacor. Die jüngere Fahrerin erlitt leichte Verletzungen mit mehreren Prellungen und wurde ebenfalls in das Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.