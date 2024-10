Verspätungschaos am Flughafen Palma: Die anhaltenden starken Unwetter und gewittrigen Regenfälle, die Mallorca am Samstagmorgen erreicht haben, haben den Flugverkehr am Airport Son Sant Joan erheblich beeinträchtigt. Die schlechten Wetterbedingungen erschwerten den reibungslosen Ablauf der Flüge, was zu erheblichen Verzögerungen im gesamten Flugplan führte. Auch viele Flüge zwischen Mallorca und Deutschland waren und sind betroffen.

Wie die Flughafenverwaltung des staatlichen spanischen Airport-Betreibers Aena mitteilt, musste der Abflugabstand zwischen den Flügen vergrößert werden, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Diese Maßnahme führte zu einer Verspätung von durchschnittlich zwei bis drei Stunden. Das Staffeln von Abflügen unter solchen Bedingungen ist eine Standardprozedur, die an Flughäfen zur Anwendung kommt, wenn meteorologische Herausforderungen den regulären Betrieb erschweren. Laut Aena sind derzeit fast alle Flüge von den Verspätungen betroffen. Auch wenn sich das Wetter im Laufe des Tages langsam beruhigt und die Regenfront weiterzieht, wirken sich die entstandenen Verzögerungen auf den gesamten Tagesbetrieb aus. Für die Passagiere bedeutet dies, dass die Wartezeiten voraussichtlich noch bis in den Abend andauern werden. Die schlechte Wetterlage auf Mallorca fällt zudem mit Unwetterwarnungen an zahlreichen Abflughäfen zusammen, was vor allem den Ankunftsbereich auf den Balearen stark belastet. Zwar sind die Abflüge aus Palma trotz der kumulierten Verspätungen weitgehend stabil, dennoch mussten zahlreiche Reisende geduldig auf ihre Abflugzeit warten. Besonders betroffen ist derzeit der Südwesten Mallorcas, wo das Tiefdruckgebiet heftige Regenfälle über mehrere Orte, darunter Calvià, Palma, Bunyola und Santa Maria, brachte. Die starken Niederschläge führten in diesen Gemeinden zu kleineren Überschwemmungen, sodass sich die lokalen Behörden auf weitere Sicherheitsvorkehrungen vorbereiten.