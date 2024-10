Die Stadtverwaltung von Santa Margalida plant eine umfassende Renovierung des Paseo Colón in Can Picafort, die mit der Fällung von rund hundert Palmen verbunden ist. In einer Informationsveranstaltung am Donnerstag und Freitag hat Bürgermeister Joan Monjo die Anwohner über die bevorstehenden Maßnahmen informiert. Insgesamt werden acht Millionen Euro in die Verbesserung des touristischen Zentrums investiert, was auch Auswirkungen auf die Mobilität und das Parken in Can Picafort haben wird. Die Arbeiten werden voraussichtlich während der gesamten Nebensaison durchgeführt.

Die ersten Bauarbeiten sollen im November beginnen und bis Ende April 2025 andauern. Die Renovierung umfasst nicht nur den Paseo Colón, sondern auch zwei Hauptstraßen, die Avenida del Golf und die Avenida dels Anglesos, die das touristische Zentrum mit der Straße nach Artà verbinden. Durch diese Maßnahmen sollen die Straßen und Gehwege in der Region erheblich aufgewertet werden, um den Anwohnern und Besuchern eine bessere Infrastruktur zu bieten. Im Rahmen der Reform des Paseo Colón werden etwa 100 Palmen entfernt, was bereits im Jahr 2017 für Kontroversen sorgte, als gefällte Palmen an anderer Stelle neu eingepflanzt wurden. Diesmal jedoch wird auf die Wiederpflanzung verzichtet. Bürgermeister Monjo begründet die Maßnahme damit, dass die Palmen hohe Wartungskosten verursachen und oft Rohrleitungen beschädigen. Die Fällung soll helfen, das Problem von häufigen Leckagen in diesem Bereich zu lösen. Das Projekt sieht vor, die Gehwege zu erweitern, die Abwasser- und Trinkwasserleitungen zu erneuern sowie die Straßenbeleuchtung und das urbane Mobiliar zu modernisieren. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen belaufen sich auf fünf Millionen Euro. Die Finanzierung wird zur Hälfte durch eigene Mittel der Stadt und zur anderen Hälfte durch die Next-Generation-Fonds der Europäischen Union gesichert. Diese Investitionen sollen die Lebensqualität im touristischen Kern von Can Picafort nachhaltig verbessern. Zusätzlich wird auch die Renovierung der Avenida Golf und der Avenida dels Anglesos in Angriff genommen. In diesen Straßen werden ebenfalls alle Leitungen und Gehwege erneuert, allerdings ohne Neupflanzung von Bäumen, um die Gehwege zu verbreitern. Dieses Projekt hat ein Budget von drei Millionen Euro, von denen die Hälfte durch staatliche Subventionen gedeckt wird. Die Stadtverwaltung erhofft sich durch diese Maßnahmen nicht nur eine Aufwertung des Gebiets, sondern auch eine Erhöhung der touristischen Attraktivität.