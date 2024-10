In dem von vielen Deutschen bewohnten Ort Port d'Andratx hat eine entlaufene Schafherde am Sonntag für chaotische Zustände gesorgt. Mehrere Anwohner verständigten die Lokalpolizei, als sie etwa 50 dieser Tiere auf der Uferstraße des Ortes bemerkten. Die Schafe enterten zudem einige Restaurant- und Caféterrassen. Es bildete sich ein langer Stau.

Dank der Initiative eines Anwohners, der ein Freigelände für die umherirrende Herde öffnete, konnte die Lage alsbald entschärft werden. Hunderte Touristen hatten das Spektakel zum Teil durchaus interessiert beäugt.

Port d'Andratx ist weiterhin sehr gut besucht. Vor allem deutsch- und englischsprachige Touristen halten sich dort auf. Sie besuchen vor allem die Restaurants und Bars mit Blick auf den Hafen, momentan können dort sehr malerische Sonnenuntergänge erlebt werden.

in der Gegend hatte es in den vergangenen Monaten auch immer Probleme mit wilden Ziegen gegeben. Diese Tiere fanden in der Serra de Tramuntana kein wasser Wasser mehr, sodass sie immer maal wieder auch die Swimmingpools von deutschen aufsuchten.