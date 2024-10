Nach dem heftigen Unwetter am Montagmorgen bleibt die Wetterlage auf Mallorca weiter unbeständig und herbstlich. Auch am Dienstag soll es stürmisch werden und kann auch weiter regnen. Deshalb hat der staatliche Wetterdienst Aemet gleich für mehrere Orte der Insel die Wetterwarnstufe Gelb ausgerufen. Währenddessen laufen im Osten noch die Aufräumarbeiten nach dem stellenweise verheerenden Unwetter.

Allerdings wird es nicht kalt, im Gegenteil: In der Nacht auf Dienstag ist auf Mallorca eine tropische Nacht verzeichnet worden. Mit 22 Grad am frühen Morgen war es am wärmsten in Banyalbufar, Capdepera und Portocolom, dicht gefolgt unter anderem von Palma, Calvià und Santanyí mit 21 Grad. Auch tagsüber bleiben die Temperaturen in den kommenden Tagen verhältnismäßig mild.

Für Dienstag gilt die Wetterwarnstufe Gelb wegen Windböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde für das Tramuntana-Gebirge. Laut Aemet soll es vor allem zwischen 12 Uhr und Mitternacht sehr windig werden. Gleiches gilt auch für viele Küstenbereiche, da die Windböen für drei Meter hohen Wellengang sogen können. An allen Küsten Mallorcas gilt Vorsicht in der Zeit von 18 Uhr bis Mitternacht – nur der Norden und Nordosten sind von der Warnung ausgenommen.

Laut Aemet kann es am Dienstag auch weiter regnen, dann wird Schlammregen erwartet. Vielerorts wird der Himmel bedeckt bleiben, sonnige Phasen sind aber nicht ausgeschlossen. Der Ostwind wird auf der gesamten Insel heftig wehen. Dazu sind folgende Höchstwerte vorhergesagt: in Palma de Mallorca und Llucmajor 26 Grad, Muro 25 Grad sowie Alcúdia 24 Grad.

Auch am Mittwoch und Donnerstag sieht die Wetterlage auf Mallorca ähnlich aus: unbeständig und herbstlich. Vor allem am Mittwochmorgen kann es wieder ausgiebig regnen. Den Rest des Tages bleibt der Himmel oft locker bewölkt, stellenweise klart es aber auch auf und es gibt längere sonnige Abschnitte. Teilweise werden aber sehr milde Werte erwartet, unter anderem sollen es am Mittwoch 27 Grad in Sóller werden.