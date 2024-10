Auf Mallorca spielen die Temperaturen dieser Tage verrückt, und das vor allem nachts. Die Werte fielen in zahlreichen Orten nicht unter 20 Grad. Am mildesten war es in der Nacht zum Dienstag laut dem Wetterdienst Aemet in Portocolom und am Leuchtturm von Cala Rajada mit 21,7 Grad. Nicht viel kühler war es mit 21,6 Grad in Banyalbufar. Die Temperaturen in der Nacht zum Mittwoch lagen in einem ähnlichen, für die Jahreszeit zu warmen Bereich. In Port de Sóller wurden sogar 24 Grad gemessen.



Der Grund für die Lage dürfte sein, dass unweit der Balearen auf dem spanischen Festland ein heftiges Tiefdruckgebiet warme Luft in den Mittelmeerraum schaufelt. Deswegen liegen die Werte über denen, die Ende Oktober und Anfang November üblich in der Gegend sind. Das Wetter in den kommenden Tagen bleibt durchwachsen: Mal kann es regnen, mal scheint ein wenig die Sonne. An den Tagen können 24 bis 25 Grad erreicht werden. Nachts fallen die Werte auf deutlich unter 20 Grad. Der Wind ist manchmal schwach und frischt zuweilen auf. Am Samstag und Sonntag kann es heftiger und lang anhaltender regnen. Die sogenannte "Dana" soll sich bis Montag verziehen. Der September hatte sich auf Mallorca zu kühl gestaltet, die erste Oktoberhälfte war sehr warm. Danach regnete es oft heftig und kurz, ein wie in Deutschland über mehrere Tage verteilter leichter Niederschlag blieb auf der Insel bislang aus.