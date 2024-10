Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind erneut Unwetter angekündigt. Für Freitag ist deshalb die Wetterwarnstufe Orange für ganz Mallorca herausgegeben worden. Laut Aemet, dem staatlichen Wetterdienst auf den Balearen, werden Starkregen und Gewitter erwartet. In der Zeit zwischen 10 und 20 Uhr am Freitag kann es wieder ausgiebig regnen, stürmen und gewittern.

Die aktuelle Wettervorhersage von Aemet kündigt bereits für Donnerstag erste Schauer und Gewitter an. Im Südwesten und Osten Mallorcas kann es besonders am Vormittag nass werden. Darüber hinaus bleibt der Himmel wechselnd bewölkt, mit vielen Wolken, aber auch freundlichen Abschnitten. Dazu werden es zwischen 23 und 25 Grad.

Am Freitag soll es dann ab 10 Uhr ungemütlich werden. Bis zu 50 mm Regen können in einer Stunde herunterkommen, begleitet von Gewittern und Stürmen. Bis in den Abend hinein können sich die Unwetter auf Mallorca ziehen, die Wetterwarnstufe Orange gilt bis 20 Uhr am Freitag. Unter diesem Link finden Sie das Regenradar des staatlichen Wetterdienstes, mit dem Sie die Regenfälle beobachten können.

Auch das Wochenende soll aller Voraussicht nach ins Wasser fallen. Denn für Samstag und Sonntag sind ebenfalls Regenfälle angekündigt. Die Temperaturen bleiben verhältnismäßig mild und bewegen sich weiter zwischen 22 und 25 Grad. Auch die Nächte sind in diesen Tagen sehr warm und waren in dieser Woche oft tropisch.

Nach der verheerenden Flutkatastrophe auf dem spanischen Festland werden die nahenden Unwetter auch auf Mallorca von vielen Menschen zweifelsohne sensibler bewertet. In der Region Valencia sind am Mittwoch bei schweren Unwettern mindestens 91 Menschen ums Leben gekommen, weitere werden noch vermisst.

Bilder aus Porto Cristo vom Montagmorgen: Starkregen sorgte für teilweise schwere Überschwemmungen.

Auch auf Mallorca hatte es in der vergangenen Woche Überschwemmungen gegeben. Vor allem der Osten der Insel war stark betroffen, darunter Porto Cristo und Manacor. Am Flughafen kam es zu zahlreichen Verspätungen, Straßen waren gesperrt und zahlreiche Keller vollgelaufen.