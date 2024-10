Die Menschen auf Mallorca müssen sich momentan mit besonders vielen Viren herumschlagen. Es handele sich vorwiegend um Enteroviren, und es seien mehr als dreimal soviel wie in den vergangenen Jahren um die gleiche Jahreszeit üblich im Umlauf, sagte Jordi Reina, Experte für Infektionskrankheiten im Inselklinikum Son Espases. So eine Häufung komme in der Regel alle zwei bis drei Jahre vor.

Derzeit klagen ungewöhnlich viele Menschen über gesundheitliche Beschwerden vor allem im Hals und Rachenraum. Besonders ernst ist die Lage in den Schulen, wo die Ansteckungsgefahr in den geschlossenen Klassenräumen besonders hoch ist. Laut Jordi Reina sind derzeit etwa 100 unterschiedliche Typen von Enteroviren auf den Balearen im Umlauf. Diese können fiebrige Erkältungen oder sonstige Krankheiten im Mund- oder Rachenraum genauso auslösen wie Magen-Darm-Infekte. Die jetzige Erkältungswelle auf Mallorca zeichnet sich dadurch aus, dass die Dauer der Infekte länger als üblich ist. Erkrankte haben nicht nur drei bis fünf Tage, sondern deutlich mehr als eine Woche mit den Keimen zu tun, und die Symptome klingen nur langsam ab.