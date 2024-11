Die als "Dana" (Depresión Aislada en Niveles Altos/Isoliertes Höhentief) bekannte Unwetterlage, die in Valencia erhebliche Schäden verursacht und über 150 Menschenleben gefordert hat, steuert auf Mallorca zu. Nach aktuellen Vorhersagen wird sie an diesem Freitag die Balearen erreichen und sorgt bereits jetzt für Besorgnis bei den Inselbehörden und der Bevölkerung. Die Stadtverwaltung von Palma hat daher eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen erlassen, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten.

Der stellvertretende Bürgermeister Javier Bonet betonte: "Wir befinden uns nicht in einer roten Alarmstufe, aber es ist essenziell, die Bevölkerung zu warnen und Maßnahmen zu ergreifen, um größere Risiken zu vermeiden." Bonet appellierte an die Bürger, das Haus nur im Notfall zu verlassen und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, wie das Schließen von Fenstern und Türen sowie das Aufsuchen höher gelegener Räume. Von Kellern, Lagerräumen oder Garagen wird dringend abgeraten.

Diese Maßnahmen treten ab Freitag in Kraft:

Friedhofsschließungen: Am Freitag um 14 Uhr werden alle Friedhöfe in Palma geschlossen und bleiben bis zum darauffolgenden Montag gesperrt. Die geplanten erweiterten Öffnungszeiten zu Allerheiligen (8 bis 21 Uhr) treten nach der Wiederöffnung wieder in Kraft und gelten die gesamte Woche. Auch Parks und Gärten wie der Passeig Sagrera, der Bellver-Wald, der Park Son Tarres (Son Parera) und der Park Ses Vies bleiben ab Freitag geschlossen.

Evakuierung gefährdeter Gebiete: In überschwemmungsgefährdeten Zonen wie Son Rossinyol, Sa Riera und dem Torrent des Rafal wird die örtliche Polizei in Zusammenarbeit mit Sozialdiensten versuchen, die Bewohner zur Evakuierung und zum Aufenthalt an sicheren Orten zu bewegen.

Überwachung von Risikobereichen: Polizei- und Feuerwehreinheiten werden zusätzliche Patrouillen in besonders gefährdeten Bereichen wie Tunneln oder Flussläufen durchführen. Beide Behörden verstärken für das Wochenende ihre Einsatzbereitschaft, um bei möglichen Vorfällen sofort eingreifen zu können.

Notfallpläne und Mobilität: Der Zivilschutz, die Mobilitätszentrale und das Entsorgungsunternehmen Emaya sind ebenfalls in erhöhter Bereitschaft und haben 20 Einsatzbrigaden voralarmiert, die bei ersten Anzeichen von Zwischenfällen sofort aktiviert werden können.

Mit diesen Maßnahmen reagiert die Stadt Palma proaktiv auf die angekündigte Wetterlage. Die Behörden appellieren an die Bürger, die Warnungen ernst zu nehmen und die Sicherheitsvorkehrungen strikt einzuhalten, um mögliche Gefahren zu minimieren.