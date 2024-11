Die balearische Hafenbehörde (Autoridad Portuaria de Baleares, APB) hat am Freitag die letzte Phase der umfangreichen Modernisierungsarbeiten an Palmas Hafenboulevard Paseo Marítimo eingeläutet. Wie die Behörde mitteilte, sei in der vergangenen Woche die zweite und vorletzte Umbauphase zu Ende gegangen.

Damit würden die neu gestalteten Fahrspuren auf der dem Meer zugewandten Seite am 5. November wieder für den Verkehr freigegeben werden, so die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Konkret handele es sich um den Abschnitt zwischen dem Paraires-Turm unterhalb des Einkaufszentrums Portopí und der Avenida Argentina. Mit der Verkehrsfreigabe beginne die dritte und letzte Phase des Großprojekts, hieß es aus der Hafenbehörde. In diesem Bauabschnitt konzentrierten sich die Arbeiten auf die meerseitige Gestaltung der Geh- und Radwege, den liefergelegenen Terrassen direkt am Wasser und den neuen Grünanlagen. Zudem seien Arbeiten an der Plaza de Santo Domingo sowie die Erweiterung der Überdachungen der Sturzbäche Sant Magí und Sa Riera geplant. Während der Bauarbeiten müssten Fußgänger mit erheblichen Einschränkungen im betroffenen Bereich rechnen, teilte die Hafenbehörde mit. Der Fußgängerverkehr auf der Meerseite zwischen der Avenida Argentina und dem Club de Mar werde stark eingeschränkt. Lediglich die Zugänge zu den Marinas blieben über ausgewiesene Fußgängerüberwege erhalten. Auch der Radweg zwischen der Avenida Argentina und dem Paraires-Turm müsse vorübergehend gesperrt werden. Der Paseo Marítimo ist nicht nur eine der wichtigsten Verkehrsadern Palmas, sondern zugleich eine beliebte Ausgehmeile für Einheimische und Touristen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Hafenbehörde die erneuerten Fußgängerwege auf der der Stadt zugewandten Seite wieder freigegeben.