Mallorca wurde am Freitag von einem heftigen Unwetter getroffen, das das Staatliche Spanische Wetteramt (Aemet) dazu veranlasste, die zweithöchste Warnstufe, Orange, auszurufen. In einigen Teilen der Insel fielen über 100 Liter Regen pro Quadratmeter – eine erhebliche Menge, die besonders die Region westliche der Inselhauptstadt Palma in den frühen Morgenstunden des Freitags stark traf.

Aemet verzeichnete bis Freitagabend beeindruckende Regenmengen: In der Serra de Alfàbia bei Bunyola fielen 112,9 Liter pro Quadratmeter, davon 65 Liter innerhalb einer einzigen Stunde. Auch an anderen Messstationen wurden hohe Werte gemeldet: 77 Liter am Cap Blanc (Llucmajor), 49,5 Liter im Hafen von Palma, 50 Liter in Es Capdellà (Calvià) und 40 Liter auf dem Campus der Universität. Feuerwehr mit mehr als 40 Einsätzen Auch die Feuerwehr stand im Dauereinsatz. Insgesamt verzeichneten die Einsatzkräfte des Notfalldienstes 112 rund 42 wetterbedingte Einsätze, von denen 36 bis Freitagabend abgearbeitet wurden. Meist ging es dabei um das Abpumpen von Wasser aus überfluteten Garagen. Besonders betroffen waren die Gemeinden Llucmajor, Bunyola und Calvià, in denen die Wasserpegel zeitweise stark anstiegen. Trotz der teils extremen Niederschläge und vereinzelter Überschwemmungen kam es auf der Insel zu keinen größeren Zwischenfällen.