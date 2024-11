Am Wochenende ist es auf Mallorca zu zwei Verkehrsunfällen mit mehreren Verletzten gekommen. Der erste Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Landstraße Ma-15 bei Kilometer 29 in Richtung Manacor (Höhe Montuiri). Zwei Pkw stießen seitlich zusammen, wobei eines der Fahrzeuge umkippte. Glücklicherweise konnten alle Insassen eigenständig aussteigen. Eine Person war jedoch sichtlich aufgewühlt und stand unter Schock.

Rettungskräfte waren mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort, darunter zwei Rettungswagen mit erweiterter Notfallausstattung. Nach einer ersten Untersuchung wurden vier Verletzte mit leichten bis mittelschweren Prellungen ins Krankenhaus von Manacor gebracht. Bei den Verletzten handelt es sich um drei Frauen im Alter von 51, 44 und 62 Jahren sowie einen 58-jährigen Mann. Die übrigen Insassen blieben unverletzt. Nur wenige Stunden später kam es auf der Ma-11 bei Sóller zu einem weiteren Unfall. Gegen Mitternacht kollidierte ein Motorradfahrer auf Höhe einer Tankstelle mit einem anderen Fahrzeug. Bei dem Auffahrunfall verletzten sich zwei Personen. Ein 19-jähriger Mann erlitt ein Beintrauma, während ein 54-jähriger Mann mit einer Kopfverletzung bei Bewusstsein blieb. Drei Rettungswagen waren im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen und sie zur Klinik Juaneda zu bringen. Einer der beiden Männer ist schwer, der andere mittelschwer verletzt.