Millionen Deutsche passieren sie jedes Jahr, die Sicherheitskontrolle am Airport Palma de Mallorca. Ab dieser Woche ist dort aber nichts mehr, wie es die vergangenen Jahrzehnte war! Der Flughafen steht nämlich kurz vor der Einführung einer neuen, modernen Sicherheitsschleuse, die den Passagieren das Reisen erheblich erleichtern wird!

Ab diesem Mittwoch müssen Mallorca-Reisende keine Flüssigkeiten oder elektronischen Geräte mehr aus ihren Taschen nehmen. Dank neuester Scanner-Technologie kann das Gepäck jetzt präziser analysiert werden. Der Sicherheitsbereich wird zudem ins Erdgeschoss verlegt, direkt neben dem Check-in, und nach der Kontrolle gelangen die Passagiere bequem mit einer Rolltreppe in die obere Etage. Diese Anordnung erinnert stark an die Flughäfen in Barcelona und Madrid.

Tomás Melgar, der Direktor des Flughafens von Mallorca, betont: "Es wird für die Passagiere bequemer sein und die kurzen Wartezeiten beibehalten." Eine wichtige Regel bleibt jedoch bestehen: Wasserflaschen, die mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit fassen, dürfen weiterhin nicht durch den Sicherheitsfilter gebracht werden. Bis zum kommenden Sommer werden die Passagiere nach der Kontrolle direkt zu den Boarding-Gates geleitet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird es auch Rolltreppen geben, die die Reisenden in die obere Etage führen, wo sich der aktuelle Duty-Free-Bereich befindet. Dieser Bereich wird umgestaltet und bietet dann ab dem Sommer eine großzügige Einkaufszone sowie eine neu gestaltete Terrasse, die zu einem einladenden Außenbereich mit gastronomischen Angeboten werden soll.

Alle diese Entwicklungen sind Teil eines umfassenden Bauprojekts, das 2022 begonnen hat und bis 2026 abgeschlossen sein soll. Melgar hebt hervor, dass die Passagiere mit den angekündigten Änderungen bald spürbare Verbesserungen erleben werden, da die bisher durchgeführten Arbeiten oft unbemerkt blieben.

Bis zum Sommer werden vorübergehende Routen zu den Boarding-Gates eingerichtet, die den Passagieren einen reibungslosen Ablauf ermöglichen. Für Fluggäste, die zwischen den Inseln reisen, erläuterte Melgar, dass sie nach ihrer Ankunft in Palma einen deutlich kürzeren Weg von der Terminal zum Check-in haben werden, wodurch sie direkt zu den Ausgängen oder zum AENA-Parkplatz gelangen können.