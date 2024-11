Die Balearen verzeichnen einen historischen Höchststand bei der Zahl der Menschen, die sich gleichzeitig auf den Inseln aufhalten. Nach Angaben des balearischen Statistikamts (Ibestat) befanden sich am 7. August dieses Jahres insgesamt 2.079.541 Personen gleichzeitig auf den Inseln – so viele wie nie zuvor an einem einzelnen Tag. Diese Zahl umfasst sowohl die einheimische Bevölkerung als auch Besucher und zeigt die enorm hohe Auslastung der Inseln in der Sommer-Hochsaison.

Über den gesamten August hinweg sank die tägliche Anzahl an Menschen auf den Balearen nie unter 1.878.282. Der Tagesdurchschnitt lag bei 2.018.506 Personen, was einen neuen Rekord in der seit 1997 geführten Statistik darstellt und die steigende Attraktivität der Region widerspiegelt. Die bisherige Höchstmarke datierte vom 8. August 2017, als 2.071.124 Personen auf den Inseln gezählt wurden. Der neue Rekord bedeutet eine Zunahme von 1,86 Prozent gegenüber dem höchsten Wert des vergangenen Jahres, ein Anstieg um insgesamt 37.982 Menschen. Die einzelnen Inseln erreichten ebenfalls hohe Spitzenwerte: Auf Mallorca wurden am Tag mit der höchsten Belastung 1.513.477 Personen gezählt, auf Menorca 232.166 Personen, auf Ibiza 309.218 und auf Formentera 34.499 Menschen. Diese Zahlen verdeutlichen die Herausforderungen für die Infrastruktur und Ressourcen der Inseln, die nicht nur durch den Tourismus, sondern auch durch die große Zahl der permanenten Einwohner beeinflusst werden. Mit Blick auf die wachsende Zahl an Menschen auf den Balearen wird nun verstärkt über Maßnahmen diskutiert, die eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen sicherstellen sollen – sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Besucher.