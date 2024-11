Drama auf der Ringautobahn von Palma de Mallorca! Am späten Donnerstagabend kam es zu einem schweren Unfall, als ein Kran-Lkw mit voller Wucht gegen eine Fußgängerbrücke krachte – und Teile der Brücke auf die Fahrerkabine und die Autobahn stürzten! Drei Männer, die sich im Führerhaus befanden, wurden dabei verletzt. Zwei der Insassen mussten von der Feuerwehr befreit werden und kamen sofort ins Krankenhaus, einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr in der Nähe des Ikea-Markts am Autobahndreieck Llevant. Die Ursache: Der Ausleger des Krans war offenbar nicht richtig eingeklappt! Die Arbeiter hatten den fatalen Fehler nicht bemerkt – und so riss der mächtige Metallarm die Brücke einfach mit sich. Ein Stück der Konstruktion krachte auf die Kabine und zerquetschte sie beinahe. Ein Mann, der in der Mitte saß, wurde sogar aus dem Lkw geschleudert.

Der Lkw gehört zu einem Bauunternehmen, das nachts auf der Flughafenautobahn in Palma arbeitet, um die Straße zu verbessern. Doch in dieser Nacht kam das Team zu einem Einsatz der besonders schmerzhaften Art.

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr, Notärzten und Sanitätern raste zur Unglücksstelle. Die Feuerwehrleute brauchten fast eine Stunde, um die beiden Schwerverletzten aus der völlig zerstörten Kabine zu befreien. Nachdem die Sanitäter sie stabilisiert hatten, wurden sie sofort ins Krankenhaus Son Espases gebracht.

Retirada aquesta matinada del pont d'Ikea. pic.twitter.com/Pp3THa4sDe — Carreteres de Mallorca - Consell de Mallorca (@carreteresdeMca) November 8, 2024

Die Vía de Cintura wurde in beiden Richtungen komplett gesperrt, während Feuerwehr und Arbeiter versuchten, die Trümmer von der Straße zu räumen. Experten der Polizei untersuchten die restliche Brücke, um sicherzustellen, dass nichts weiter einstürzt. Vermutlich wird der beschädigte Rest der Brücke komplett abgebaut. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und untersucht, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.