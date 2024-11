In Can Picafort haben diese Woche umfangreiche Sanierungsarbeiten an drei Hauptstraßen begonnen, die das touristische und Wohngebiet in Santa Margalida modernisieren sollen. Das Bauprojekt umfasst vier Maßnahmen und kostet insgesamt mehr als acht Millionen Euro. Die Arbeiten werden den Verkehr und das Parken bis zur geplanten Fertigstellung im April erheblich beeinträchtigen.

Das größte Teilprojekt betrifft die Renovierung des Paseo Colón zwischen dem Capellans-Kreisel und der Calle José Trías. Hier sollen die Gehwege verbreitert, Wasserleitungen erneuert und die gesamte Versorgungsinfrastruktur unterirdisch verlegt werden. Auch die Beleuchtung und das Straßenmobiliar werden modernisiert. Die Bauarbeiten werden in zwei Phasen ausgeführt, wobei die zweite Phase im Dezember starten soll, erklärte Bürgermeister Joan Monjo. Dieses Teilprojekt wird mit fünf Millionen Euro finanziert, die teils aus lokalen Mitteln und teils aus EU-Fördergeldern stammen. Ähnliche Nachrichten Dieser bei Deutschen beliebte Urlaubsort auf Mallorca bekommt ein Facelift Im Rahmen der Bauarbeiten wird erneut eine Fällung von rund 100 Palmen durchgeführt – ein Schritt, der bereits 2017 für Kontroversen sorgte. Damals wurden entwurzelte Palmen an anderen Orten neu gepflanzt, um Proteste zu beruhigen. In der aktuellen Planung sind keine Ersatzpflanzungen vorgesehen. Neben dem Paseo Colón werden auch die Avenida del Golf und die Avenida de Anglesos für insgesamt drei Millionen Euro saniert. Die Hälfte der Finanzierung kommt vom Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics des balearischen Gouvernements. Auch hier sind Maßnahmen wie die Erneuerung von Leitungen, Gehwegen und Mobiliar geplant.