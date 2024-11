Die spanische Wetterbehörde AEMET hat für den Samstagnachmittag (9.11.) auf Mallorca eine gelbe Wetterwarnung wegen starker Regenfälle herausgegeben. Demnach könnten sich bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in einer Stunde ansammeln. Die Warnstufe tritt ab 14 Uhr in Kraft und gilt bis Mitternacht.

Besonders betroffen sind laut AEMET die Regionen der Serra de Tramuntana sowie der Norden, Nordosten und Osten der Insel. Die Behörden raten Anwohnern und Besuchern zur Vorsicht, da es in diesen Gebieten zu kurzfristigen Überschwemmungen kommen kann.

Es ist die einzige aktuelle Warnung auf den Balearen, nachdem das spanische Festland zuletzt fast zwei Wochen lang wegen heftiger Regenfälle und Überschwemmungen, ausgelöst durch ein DANA-Wetterphänomen, unter Warnstufe stand. Die jüngste Katastrophe am 29. Oktober hatte dort zu großflächigen Überschwemmungen und über zweihundert Todesfällen geführt.

In anderen Landesteilen Spaniens werden heute nur vereinzelt leichte Niederschläge erwartet, insbesondere in Katalonien und der Region Levante. Die Temperaturen steigen auf den Kanarischen Inseln und im Mittelmeerraum, während sie im übrigen Land, vor allem in Galicien und an der kantabrischen Küste, sinken.